В Германии и Украине предсказывают срыв запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части моста задерживается и может вовсе не состоятся – об этом заявил немецкий журнал Stern.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уверенность издания в провале грандиозного проекта строится на том, что движение грузовых составов планируют начать только в следующем году.

«Первоначально железнодорожные перевозки должны были начаться в декабре этого года. Но из этих планов, пожалуй, ничего не выйдет. В октябре министерство транспорта России объявило, что грузовые поезда будут курсировать по мосту только летом 2020 года. В качестве причины задержки министерство назвало археологическую находку», – пишет автор статьи Эллен Ивиц и ставит под сомнение это объяснение. А потом делает вывод: раз не готовы пути для грузовых составов, то и пассажирские не смогут пройти.

На самом деле сообщение Минтрнаса РФ выглядело так: «Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года – для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Второй этап, запланированный на июнь 2020 года, откроет на железнодорожной части Крымского моста и его подходах грузовое движение.

Но редактор отдела новостей Stern настаивает – в декабре ничего не будет: «Ведь железнодорожных билетов нигде не найти даже за несколько недель до начала планового ввода в эксплуатацию. Например, на сайте РЖД из Москвы до Симферополя ни одного поезда не удалось найти – не только при поиске на декабрь, но и на более поздние сроки. Столь же безрезультатны поиски на сайте Казанского вокзала в Москве, откуда якобы должны стартовать поезда. «К сожалению, прямой связи между Москвой и Симферополем нет», – говорится в ответе на запрос. Даже из Санкт-Петербурга связи с Крымом нет».

Напомним, продажа мест в крымских поездах началась 8 ноября, и уже продано около 18 тысяч билетов. Поезда отражают как на сайте РЖД, так и на сайте перевозчика.

Наконец, автор выкатывает «тяжелую артиллерию»: «Новый мост вообще не может нести грузы поездов, по слухам. В этом, например, убежден и Юрий Медовар, преподаватель геолого-минералогических наук Российской академии наук. Он опасается, что мост может утонуть под высокими нагрузками». В роли эксперта выступает сотрудник Института водных проблем РАН Медовар, в течение последних трех лет активно критикующий Крымский мост по любому поводу и, преимущественно, в украинских СМИ. Испытания, проводимые на мосту, автор статьи серьезными не считает, заявляя, что их недостаточно, чтобы убедиться в надежности моста. И напоминает: в СССР дважды пытались строить мост через Керченский пролив, но из этой затеи ничего не вышло: «Проблемы, с которыми когда-то боролись советские инженеры, остались теми же. Погодные условия на Черном море уже переходят из одной крайности в другую. Керченский пролив характеризуется грязевыми вулканами на дне океана. Зимой на воде дрейфуют льдины. На восточном побережье тоже водятся грязевые вулканы. Кроме того, мост и подъездные пути находятся в сейсмически активной зоне, где можно ожидать землетрясений силой до 9 по шкале Рихтера. Будут ли эти природные силы останавливаться перед путинским мостом, еще предстоит выяснить», – резюмирует автор.

Но если немецкая журналистка пытается аргументировать свои выводы хоть какими-то реальными фактами, то на Украине считают подобные усилия избыточными – специалистам из Незалежной достаточно глянуть на звезды, и все сразу становится ясно.

Издание «Главред» опубликовало предсказание астролога Влада Росса, который заявил, что мост могут взорвать: «Марс в этот день будет в огнеопасном Скорпионе и в оппозиции к Луне. Это говорит о том, что разрушиться мост не может, но его могут подорвать». Правда, астролог сделал все расчеты для 9 декабря: звезды не известили Росса о том, что первый поезд должен пройти по мосту на 2 недели позже.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.11.19

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