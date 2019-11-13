Украина намерена искоренить русский язык жестов

На Украине отсутствует единая норма и основные принципы функционирования украинского языка жестов, в то время, как с языком жестов «по-русски» нет никаких проблем ещё со времён СССР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с возмущением заявили в Киевской городской раде и потребовали от Верховной рады срочно разработать и законодательно утвердить единую методику жестов на «мове».

«Люди, которые пользуются языком жестов, не всегда свободно могут общаться на нем в быту, общественной или политической жизни и быть услышанными. Конечно, это ограничивает их права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам.

Именно поэтому украинский язык жестов нуждается в поддержке на законодательном уровне. Государство должно включать в общественную жизнь ту часть своих граждан, которая общается жестами», – заявил депутат Киеврады Вадим Сторожук.

Украинские парламентарии поддержали инициативу киевских муниципальных депутатов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.11.19

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