На Украине назвали три основных направления работы по возвращению Крыма

Украина будет возвращать Крым законами и разговорами. Об этом заявил «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич на брифинге в Киеве. Судя по его словам, к этой работе еще не приступали, но уже планируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кориневич назвал три основных направления работы в вопросе возвращения полуострова: разработка необходимых для крымчан законопроектов, информационная политика и поддержка связей с населением.

Законы будут касаться защиты прав крымчан, пообещал Кориневич, информационная политика заключается в том, чтобы «поднимать тему Крыма как в национальных СМИ, а также влиять и быть доступными на временно оккупированной территории».

Под связью с населением предполагается разъяснение, что такое Украина и материнское государство.

Еще одно направление работы , на котором Кориневич остановился отдельно, – защита прав крымчан: «Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов». Почему жители полуострова сейчас ущемлены в этих правах, если Украина считает их своими гражданами, чиновник не уточнил.

Зато заявил: «Нет в Крыму повальной поддержки идей так называемого «русского мира». Там есть люди, которые ждут Украину, которые ждут от Украины сначала месседжей, потом реальных действий».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.11.19

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