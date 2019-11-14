В Крыму продолжаются поиски пропавшей 6-летней девочки

В Крыму продолжаются 6-летней девочки, пропавшей в Раздольненском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об исчезновении накануне заявил отец ребенка. По словам мужчины, он ушел по делам, закрыв дочь дома, а когда вернулся обнаружил дверь открытой. Вместе с девочкой пропала ее верхняя одежда: розовая курточка и такого же цвета ботинки.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.

Следователи уже допросили сотрудников детского сада, в который ходила девочка, а также поликлиники, в которой она наблюдалась, и соседей.

К поискам пропавшей присоединились волонтеры и поисковики «Liza Alert Крым». Задействованы квадрокоптеры.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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