В Крыму резко сократился приток воды к водохранилищам

В Крыму существенно сократился приток воды к водохранилищам. Об этом заявил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приток в водохранилища Симферопольского района снизился в 4,5 раза, в Изобильненское водохранилище (Алушта) – в 64 раза, в Балановское (Белогорский район) – сократился до нуля.

Однако, по словам Вайля, ситуация не критичная: накопленные запасы влаги превышают прошлогодние. Например, воды в Симферопольском водохранилище хватит крымской столице, минимум, на 3 месяца: город потребляет 5,2 млн кубометров в месяц, а накоплено на сегодняшний день 16 млн кубов.

При этом, утверждает глава Госкомводхоза, основные запасы влаги формируются на полуострове зимой.

Напомним, в Крыму действуют 23 водохранилища. 15 из них наполняются естественными стоками. Годовая потребность Крыма в воде превышает 1,5 млрд кубометров в год.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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