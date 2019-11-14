В двух крымских городах зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы

В двух крымских городах в октябре зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Армянске загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду.

В Красноперекопске, по данным ФГБУ «Крымское УГМС», наблюдалось загрязнение взвешенными веществами, диоксидом азота, оксидом углерода, хлористым водородом.

Несмотря на то, что в крымской столице уровень загрязнения атмосферы определялся как низкий, ситуацию назвать благополучной нельзя превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и оксиду углерода отмечалось в Симферополе в течение всего года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.19

В Крыму резко сократился приток воды к водохранилищам. / В Крыму продолжаются поиски пропавшей 5-летней девочки. / На Украине назвали три основных направления работы по возвращению Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»