Аксенов и Добрыня не помогли: в Алупке выселяют на улицу 14 семей, которым власти гарантировали жилье

Жители Алупки заявили, что их выселяют из домов, в которых они прожили 30 лет. И обвиняют главу РК Сергея Аксенова в неисполнении обещаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной очаг напряженности разгорается в Алупке. Дома, о которых идет речь, расположены на территории бывшего санатория МВД Украины – нынешнего ФКУЗ санаторий МВД РФ.

«До референдума украинские власти производили процесс передачи в муниципальную собственность для дальнейшей передачи в собственность жителей домов, – написали жители Алупки на странице Аксенова в Facebook. – Мы были у вас на приёме, потом мы вам писали и общаемся с вашим помощником. Но толку никакого! Только обещания! На августовский приём в Ялте нас не пустили. Ваш помощник сказал, что всё решается и нас не будут трогать. Но после выборов всё усугубилось, и на нас подали в суд на 26 января 2020 года на выселение! Не смотря на то, что мы проживаем в этих домах около 30 лет! У нас несовершеннолетние дети (8 и 10 лет), а нас хотят выгнать на улицу без предоставления жилья! Наша семья, в частности, является депортированной (крымские татары), а остальные – русские и т.д. (14 семей). Как нам быть? Нас хотят выгнать из домов наши правозащитники, а вы нас не защищаете! Хотя Вы нам говорили на приёме, что нам должны в замен дать равноценное жильём и даже больше! Так же об этом говорил и премьер министр РФ Медведев (речь идет о заявлении «В результате присоединения к России ни один житель Крыма ничего не должен потерять», сделанном 31 марта 2014 года во время первого после референдума визита Медведева в Крым – прим. НД).

Получается, нас так же депортируют – внутри страны только! И наши дети останутся на улице в такой богатой и могучей стране!!! Как это понимать?!

Мы – крымчане – заслужили это???»

Напомним, санаторий МВД «Алупка» как лечебное учреждение престал работать в 1985 году. Но на его территории остались жить бывшие сотрудники. С 1988 года их начали прописывать в занимаемых помещениях. В 2013 году МВД Украины заявило о готовности передать все корпуса горсовету Алупки. Перед этим жильцы за свой счет сделали весь необходимый ремонт и обновили коммуникации – без этого муниципалитет принимать помещения отказывался. Была разработана следующая схема: жилье передавалось горсовету, переводилось из нежилого в жилое, людям выдавали ордера, после чего они могли приватизировать жилье. Но перевести помещения в собственность успели лишь несколько семей.

После референдума процесс застопорился, а в конце 2014 года четыре корпуса были включены в состав имущества санатория «Алупка» и по договору безвозмездного бессрочного пользования переданы федеральному казенному учреждению здравоохранения (ФКУЗ) «Алупка» МВД России. Жители обратились в минимущества Крыма за помощью. В результате здания были исключены из договора, а затем, на основании постановления Госсовета Крыма и распоряжения Совмина РК, переданы в собственность Ялты.

Однако заместитель министра внутренних дел РФ Махонов попросил главу РК Аксенова вернуть корпуса в перечень имущества, передаваемого в федеральную собственность, и гарантировал, что проживающие в этих зданиях люди будут обеспечены жильем.

В итоге корпуса оказались в распоряжении МВД, а про обещание расселить жильцов как-то забыли.

Люди обратились к депутатам Госсовета, те написали письмо главе МВД Колокольцеву, им ответили вопрос о выселении или расселении граждан не стоит.

Однако в 2018 году семьям начали приходить требование об «освобождении незаконно занимаемого помещения».

Инициативная группа жильцов обратилась за защитой к главе комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгении Добрыне и сделала коллективное заявление на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова. «Надеюсь, что нас услышат и нам помогут. На себя мы тоже надеемся, но такие вопросы сами решить не можем», – цитировал Крыминформ представителя инициативной группы Владимира Головченко.

Но, как видно, ни Добрыня, ни Аксенов людям, которым гарантировали жилье, не помогли.

Кстати, «Алупка» – этот как раз тот санаторий, из-за части которого в мае прошлого года арестовали экс-главу Ялты Андрея Ростенко: 26 соток, которые вместе с другой землей должны были перейти в федеральную собственность, попали в собственность Ялты. Разрешенный вид использования этого участка изменили с «курортная деятельность, пляжная зона» на «многоэтажная застройка».

Глава Крыма Сергей Аксенов тогда назвал действия федеральных силовиков «провокацией против органов власти Республики Крым» и пообещал добиваться возбуждения уголовного дела против тех, кто возбудил дело в отношении Ростенко.

«Как только все дойдет до логического варианта, поверьте, я разложу всю ситуацию, всех персонажей, кто за этим стоит, всех вытянем в публичное поле, – цитировало Аксенова КИА. – Назову фамилии всех, не переживайте, за мной не заржавеет».

Но не назвал, а подписал распоряжение о передаче участка в федеральную собственность. Это было уже после того, как жители «Алупки» обратились к нему и Добрыне с просьбой их защитить.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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