Сотрудник ФСБ Крыма случайно раскрыл гостайну

Сотрудник УФСБ Крыма случайно раскрыл государственную тайну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась летом 2018 года. Майор пограничного управления УФСБ по РК решил добиться через суд дополнительного отпуска за переработку.

В иске он отметил, что командование части задолжало ему за переработку в 2017 году 61 сутки отдыха. Среди прочих сведений он указал не только условное название своей части, но и ее реальный номер, что запрещено не только законодательством, но и внутренней инструкцией ФСБ.

В результате, добавочные дни отдыха истец получил, а вместе с ними и дисциплинарное взыскание за разглашение секретных сведений, сообщает «Коммерсант».

Майор снова подал в суд на командование части, пытаясь оспорить строгий выговор, но проиграл.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

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