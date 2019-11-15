В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РК, возгорание на территории Перевальненского лесоохотничьего хозяйства произошло 14 ноября в 13:30. К месту происшествия были направлены огнеборцы главного управления МЧС России по Республике Крым, в 16:20 вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России с 3,5 тонны воды на борту. Но справится с огнем не удалось.

В тушении пожара, которое осложняется порывами ветра до 17 м/с, а также труднопроходимыми участками, задействованы 335 человек и 59 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, от МЧС России – 112 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники, вертолёт МИ-8 МЧС России.

«В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района.

Комплекс организационных и практических мероприятий по ликвидации природного пожара в урочище Курлюк-Баш Симферопольского района продолжается и находится на особом контроле МЧС России», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в море. / Сотрудник ФСБ Крыма случайно раскрыл гостайну. / Аксенов и Добрыня не помогли: в Алупке выселяют на улицу 14 семей, которым власти гарантировали жилье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»