Украина возобновляет работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом

Контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе Херсонской области и Крыма возобновляют работу. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Как уже сообщал «Новый День», кпп «Каланчак» был закрыт для автомобилей с 23 сентября. С 7 ноября границу в этом месте не смогли пересекать и пешеходы. Ограничения были связаны с реконструкцией кпп.

«15 ноября в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск) контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств, – сообщили в погранслужбе Украины. – На КПВВ «Чонгар» тоже с 12: 00 (13.00 мск) 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте. КПП «Чаплинка» продолжает работать в штатном режиме».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС. / Силовики задержали в Крыму отчима убитой 5-летней девочки. / Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»