Премьер-министр Крыма позволил себе неограниченное число советников

Премьер-министр Крыма может привлечь к своей работе неограниченное количество внештатных сотрудников. Соответствующее распоряжение председатель Совета министров Юрий Гоцанюк подписал лично.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внештатные советники будут заниматься аналитическим обеспечением деятельности премьер-министра и его заместителей, мониторингом социально-экономической ситуации в Крыму, обобщением данных и подготовкой справочных материалов, анализом действующих законов и нормативных правовых актов Республики Крым и выработкой рекомендаций их усовершенствованию.

Зарплатный фонд для внештатных советников не предусмотрен. Отбирать их будут либо премьер-министр, либо его заместители. Стать внештатным советником председателя правительства Крыма может любой гражданин России, обладающий соответствующим опытом работы.

Число советников неограниченно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

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