Крым накрыла осенняя засуха

В Крыму зафиксирована осенняя засуха. И это напрямую связано с затопленной Венецией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это довольно редкое явление: за последние 50 лет оно наблюдается лишь в 4 раз.

«Последнее подобное явление наблюдали в 2012 году, еще раньше оно было в 1978 году и 1982 году, – цитирует РИА «Новости» руководителя Ситуационного центра Гидрометцентра Юрия Варакина. – Причина в антициклоне, из-за которого у циклона над Средиземноморьем нет выхода на Черное море».

По словам специалиста, разрушение антициклона произойдет не раньше, чем через неделю. Поэтому ждать осадков ранее 22 ноября не стоит.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

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