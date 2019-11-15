Крымчанина, убившего 6-летнюю падчерицу, отправили под стражу

Суд отправил мужчину, сознавшегося в убийстве 6-летней падчерицы, отправили в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья Пилипенко переехала в Крым из Иваново 2 года назад. Поселились в Раздольненском районе. Некоторое время назад мать 6-летней девочки и 2-летнего мальчика уехала работать в Китай. Поскольку она находилась на грани развода с мужем, детей собиралась взять с собой. Но муж – отец младшего ребенка – их не отдал.

По словам односельчан, мужчина нигде работал, жил на средства супруги, детей бил – из их дома часто слышались крики и детский плач.

11 ноября он забрал детей из детского сада, сообщив, что их не будет до конца ноября по семейным обстоятельствам. На следующий день, по признанию мужчины, он убил девочку, затем расположил тело на заднем сидении автомобиля, рядом усадил сына и поехал в безлюдное место недалеко от дома. Там он закопал тело мертвой падчерицы, после чего отправился с сыном на Украину, но их не пропустили через границу.

Тогда мужчина поехал в полицию и сообщил о пропаже девочки. Заявление сразу же передали в следственный комитет. Был объявлен розыск ребенка. Накануне мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Где сейчас находится младший ребенок, не сообщается. Известно, что на полуостров приехала бабушка детей из Иваново. Мать девочки тоже выехала из Китая в Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

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