В Польше опасаются аграрных бунтов по вине Украины

Плодородные почвы и дешёвая стоимость рабочей силы в «Незалежной» способствуют тому, что польский рынок оказался завален зерновыми культурами из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», польская делегация в ЕС потребовала от Евросоюза срочно ограничить импорт, в частности, украинской кукурузы.

В Варшаве заявляют о резком росте социального недовольства среди польских аграриев.

«Чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит из Украины...

Фермеры в Польше применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Им трудно конкурировать с более дешевой кукурузой, выращиваемой в других производственных условиях, в то время как усиленный импорт вызывает социальные волнения, особенно если это происходит в период сбора урожая», – приводит текст обращения польской делегации в ЕС РИА Новости.

«Польша просит провести анализ вышеупомянутых проблем, связанных с чрезмерным импортом кукурузы на польский рынок, а также предоставить информацию о том, применяет ли Украина, согласно оценке ЕС, европейские стандарты в отношении средств защиты растений, используемых в производстве зерновых культур...

Польша требует не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу», – говорится в письме польских аграриев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.19

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