Крымчане обеспокоены проблемами с сотовой связью

Жители Крыма обеспокоены слухами о том, что на полуострове прекращает работу МТС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что с 1 декабря на территории Крыма невозможно будет купить, заменить или восстановить сим-карту этого оператора, сообщают в салонах связи.

«Пока что мы торгуем пакетами МТС, но с 1 декабря отгрузка в Крым прекратится. Такая информация пришла с материка. Кроме того, будет недоступна и услуга восстановления/замены сим-карт, – цитирует «КП-Крым» одного из владельцев точек обслуживания мобильной связи на полуострове. – Это можно будет сделать только на материке в салонах МТС».

В МТС заявляют, что у них нет салонов на полуострове, и на работу местных дилеров они влиять не могут.

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов заявил, что информация о грядущих проблемах с сим-картами не подтвердилась: «Наши коллеги в профильных службах и офисе оператора мобильной связи в Москве опровергли эти слухи.

Точки над «и» помогли расставить встречи как с дилерами, так и с представителями салонов продаж в Республике Крым. Оказалось, все они стали жертвами слухов из некоторых СМИ и социальных сетей и официальным подтверждением не обладают. Специалисты колл-центра оператора связи также отрицают правдивость данной информации. В этом может убедиться каждый», – сообщил он.

Некоторые крымчане потребовали привлечь к ответственности тех, кто поднял тему: «То, что была неверная инфо – это пропаганда против власти. Это наказуемо должно быть. Не просто против власти – это раздор в обществе».

Другие Зырянову, похоже, не поверили: «Слухи просто так не рождаются…» «Отрицают правильно, потому что МТС официально услуги связи в Крыму и Севастополе не предоставляет. Ждём декабря…» – пишут крымчане в соцсетях. «Слухи слухами, но дыма без огня не бывает. Думаю, что-то такое затевали, но информация просочилась. Хотя возможен и другой вариант – просто вброс информационной диверсии от небратьев».

«Резкое снижение качества услуг при параллельном повышении тарифов... Давайте говорить прямо – жителям Крыма намекают о неизбежном переходе на местных операторов».

Напомним, с 30 июля компания МТС собиралась изменить условия тарифа «Супер МТС (Кубань)» на территории Крыма: за соединение во время исходящих звонков устанавливалась плата в размере 1 рубля (до этого плата не взималась), далее первые 15 минут не тарифицируются, а с 16-й минуты плата должна была составлять 1 рубль за минуту (до этого – 75 копеек). Анонсированные изменения вызвали бурю возмущения в Крыму: для многих из них плата за связь вырастала в десятки раз, а то и сотни раз. В конце концов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе.

Симферополь, Лиана Макоба

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