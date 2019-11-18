В Крыму ввели запрет на посещение лесов

В Крыму введен запрет на посещение лесов. Ограничения связаны с высокой пожарной опасностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, пребывание граждан в лесах, а также въезд транспортных средств и проведение определенных видов работ запрещается в течение 21 дня.

Напомним, на прошлой неделе на полустрове произошло несколько лесных пожаров. Один из них разросся до 52 гектаров. В течение ближайших 5 дней в Крыму ожидается сухая погода. В центральных и восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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