В Крым пришла первая партия продуктов из Сирии

В Крым пришла первая партия оливкового масла из Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Крым и Сирия подписали на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле, в августе документы одобрило правительство РФ. Следующим шагом стало подписание соглашения, подразумевающего, в числе прочего, и возможность организации грузового сообщения.

И вот на полуостров пришли два контейнера с оливковым маслом. Всего доставлено 46 тонн, часть будет отправлена на материк. В ближайшее время ожидается еще одна партия продукции из Сирии. Предположительно, это будут фрукты.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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