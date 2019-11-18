Арктический антициклон «зацепит» Крым: резко похолодает

Арктический антициклон, начавший движение по ультраполярной траектории – с Карского моря на Средний Урал, зацепит и Крым: в ближайшее время на полуострове ожидается резкое похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине текущей недели дневные температуры воздуха опустятся до +9 на западном побережье и ЮБК, в северных, восточных и центральных районах – до +6. Одновременно усилится ветер.

Наиболее холодными прогнозируются среда, четверг и пятница. В выходные снова немного потеплеет. Но не везде: например, в Керчи холода могут задержаться до начал следующей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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