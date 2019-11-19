В Крыму изменят условия для начала отопительного сезон

В Крыму изменят условия начала отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас, согласно нормативам, отопление начинают включать, когда среднесуточная температура наружного воздуха не превышает плюс 8 градусов в течение 3 дней.

Однако особенности крымской погоды таковы, что среднесуточный показатель может держаться на уровне плюс 10 несколько недель. За это время помещения выстуживаются, температура в них опускается ниже допустимого предела.

Поэтому принимать решение о начале отопительного сезона решено, исходя из внутренней температуры помещений.

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Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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