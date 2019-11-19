В Севастополе опять увеличили стоимость трудового патента для иностранцев

В Севастополе увеличили стоимость трудового патента для иностранцев. Соответствующее решение приняло сегодня городское Законодательное собрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году коэффициент регулирования трудовых отношений в Севастополе составит 2,2. Это почти на 14% выше показателя текущего года. Патент будет стоить 4 тысячи 786 рублей.

Сумма рассчитывалась из ожидаемой средней зарплаты в регионе более 38 тысяч рублей. Иными словами, стоимость патента для иностранцев приблизительно равна сумме подоходного налога среднестатистического севастопольца.

Отметим, что величина регионального коэффициента, влияющего на стоимость патента, растет второй год. Предполагалось, что это позволит увеличить поступления в бюджет.

Так, если в 2018 году доходы от продажи патентов составили 61 млн рублей, то в этом году – при сохранении той же численности патентов и работников – ожидалось уже не менее 65 млн рублей.

Но, похоже, этим планам не суждено сбыться: в первом полугодии текущего года патент приобрели всего 220 человек, сообщает «Новый Севастополь». Это всего 16% от числа купивших патенты в 2018 году.

Севастополь, Лиана Макоба

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