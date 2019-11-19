В Крыму ожидается сильный шторм

В Крыму ожидается штормовой ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, 20 ноября ожидается сильный северо-восточный ветер (скорость 15 – 20 метров в секунду). 21 ноября ветер усилится до 22 – 27 метров в секунду, что соответствует сильному шторму. Ветреная погода сохранится и в пятницу, 22 ноября.

В МЧС на помнили правила безопасности, которые следует соблюдать при сильном ветре:

окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, при грозе выключить электроприборы из розеток,

на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач,

не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт,

избегайте оборвавшихся электрических проводов,

не бросайте спички и непотушенные сигареты в лесу и на сухостое,

не разводите костер в густом лесу, не оставляйте костер без присмотра, и тщательно потушите когда уходите с места стоянки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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