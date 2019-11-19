Житель Крыма избил сотрудника больницы

Житель Крыма избил охранника больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, в отдел полиции Симферополя поступила телефонограмма из больницы о том, что оказана медицинская помощь их сотруднику – охраннику.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 40-летний житель одного из сел Симферопольского района.

Оказалось, что мужчина приехал в медучреждение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ним и охранником произошел конфликт, в ходе которого несостоявшийся пациент ударил сотрудника больницы, отчего тот упал и ударился головой, получив тяжелую травму

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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