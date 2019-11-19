Кто не скачет – тот Луноход: Украина планирует добывать газ на спутнике Земли

Украина разработала макет лунного посадочного аппарата (ЛПА), который передвигается по поверхности прыжками.

«Попрыгунчик» (lunar lander-hopper) разработан украинским КБ «Южное».

Аппарат является первой частью грандиозного проекта по освоению лунного пространства. В дальнейшем Украина планирует построить на Луне города и добывать из её недр полезные ископаемые.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в материалах, представленных в украинском павильоне авиасалона Dubai Airshow 2019.

«На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ «Южное» с применением аддитивных технологий», – сообщает сайт украинского КБ «Южное».

По словам конструкторов КБ, проект разработан для исследования поверхности спутника Земли и доставки на него груза массой до 150 килограммов.

Аппарат способен трижды перелететь (прыгнуть) с места на место, заранее выбрав нужную точку лунной поверхности.

«В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», – уверяют авторы проекта и добавляют, что «Попрыгунчик» – первый шаг для создания серии аппаратов, способных возводить здания для лунного города.

Украинский лунный прыгун

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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