В Евпатории по вине чиновников проваливают ФЦП

В Евпатории по вине чиновников срываются проекты, предусмотренные ФЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре-октябре текущего года были расторгнуты контракты на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции набережной имени Терешковой с прилегающим сквером имени Караева, реконструкции улично-дорожной сети (5 лотов).

Разорвали контракт и на выполнение строительно-монтажных работ по строительству двух пассажирский пирсов. Возможна остановка действия контракта по реконструкции улично-дорожной сети.

В правительстве Крыма и администрации города ответственность за срыв проектов, предусмотренных ФЦП, попытались возложить на подрядчиков, однако прокуратура, изучив материалы, представленные как заказчиком, так и подрядчиками, вынесла администрации. Евпатории представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и градостроительного законодательства. Вскрылись и другие «недочеты» со стороны чиновников.

Например, возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации реконструкции набережной имени Терешковой. 22 марта текущего года первый этап корректировки – получено положительное заключение по результатам оценки материалов обоснования инвестиций, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России». Однако дальнейшее бездействие заказчика по корректировке проекта завело стройку в тупик.

Кроме того, прокуратура выявила в положительных заключениях государственных экспертиз проектной документации реконструкции улично-дорожной сети указания на то, что реконструкцию дорог необходимо выполнять только после проведения реконструкции сетей водоснабжения, сетей канализации и сетей ливневой канализации. Несмотря на эти указания, решил, что проще расторгнуть контракты в одностороннем порядке, нежели решить проблемы.

«Что же остается в конце 2019 года? Контракты расторгнуты, подрядчиков нет, проблемы проектов не решены. Кроме того, не начаты работы по реконструкции сетей водоснабжения и сетей ливневой канализации – аукционы на определение подрядчиков не объявлены до сих пор, проект реконструкции сетей канализации застрял в экспертизе (корректировка)», – пишет telegram-канал «Крымская П», отмечая, что распиаренный заместителем главы администрации Евпатории Андреем Ковалем ( его считают ставленником вице-премьера Крыма Евгения Кабанова) сценарий быстрого привлечения новых подрядчиков, апробированный на объектах ФЦП в Севастополе, не сработал. Прежние подрядчики не только обжаловали решения заказчика о расторжении контрактов, но и заказали судебно-строительную экспертизу, чтобы у нового подрядчика не было возможности предъявить к оплате ранее выполненные работы. Также подан иск о понуждении заказчика откорректировать проект реконструкции набережной.

Кроме того, отмечает telegram-канал, на следующей неделе в Крым собирается прилететь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которой поручено разобраться с формированием проекта «Евпатория – всероссийская детская здравница».

«Решение о передаче крупнейших детских санаториев Евпатории в федеральную собственность, видимо, уже принято, – предполагает «Крымская П». – Президент под формирование кластера детских здравниц Крыма выделяет огромные деньги, но, учитывая 5-ти летний опыт «освоения» ФЦП, доверять их крымским строителям – «управленцам» никто не собирается...»

Евпатория, Анна Карпенко

Евпатория. Другие новости 19.11.19

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