В России предлагают предоставить льготы на авиаперелеты для студентов, не достигших 30 лет

В России предлагают предоставить льготы на авиаперелеты для студентов и аспирантов, не достигших 30 лет. Соответствующее предложение внесено в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас субсидированные билеты на рейсы в Крым, Калининград и Дальний Восток могут приобрести все граждане России в возрасте до 23 лет. Студентам и аспирантам дневной формы обучения предлагается продлить возраст льготных перелетов на этих направлениях до 30 лет.

Подобным образом собираются повысить деловую и туристическую активность молодежи.

В авиакомпаниях и экспертном сообществе к инициативе относятся неоднозначно. Одни считают любые выделения льготных групп формой дискриминации и настаивают на том, что право купить субсидированный билет должно быть у каждого гражданина России. Другие уверены, что новая льгота существенно облегчит жизнь жителям регионов, обучающимся в Москве и Санкт-Петербурге.

Третьи считают, что 24 – 30-летние пассажиры вполне платежеспособны и лишь создадут неоправданную дополнительную конкуренцию другим льготникам (молодежи до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям), тем более что квота дешевых мест на каждом рейсе ограничена.

Расширение льготных категорий имеет смысл только при условии увеличения объемов субсидирования, цитируют «Известия» главу консалтинговой компании Infomost Бориса Рыбака. Если льготные билеты будут перераспределяться в рамках действующего размера господдержки, отмечает эксперт, то положительного эффекта это не даст.

Добавим, что в 2019 году на субсидирование перелетов ДФО, Крым и Калининград выделено 6, 3 млрд рублей. По оценкам Минтранса, льготами по итогам года должны воспользоваться около 1 млн человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.11.19

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