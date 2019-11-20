На Украине предлагают распродать Крым иностранцам или сдать США

На Украине предлагают распродать земли в Крыму иностранцам. Соответствующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства президента Владимира Зеленского.

Вырученные средства предполагается направлять в государственный бюджет Украины, пишет РИА «Новости».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте есть еще одно предложение, касающееся передачи Крыма иностранцам: 23 августа появилась петиция с требованием вынести на всеукраинский референдум вопрос сдачи в аренду территории Крыма Соединенным Штатам Америки и по его итогам выйти с этим предложением к США.

«Обоснование: Россия не хочет и не будет возвращать данные территории Украине. В случае сдачи в долгосрочную аренду этих территорий США население Крыма самостоятельно и без всякого насилия сменит гражданство России на гражданство США, – написал автор петиции. – Второй этап – США заявит (точно так, как в 14 году россияне) о том, что они вводят своих «беретов» для защиты своих граждан и своих территорий в Крыму. Третий этап – через 100-200 лет после окончания аренды Крым возвращается Украине».

Правда, за 3 месяца под этой петицией подписались всего 14 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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