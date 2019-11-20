В Крыму началось похолодание: сегодня днем температура воздуха не поднимется выше +12 градусов. Холоднее всего будет на восточном побережье: в Керчи – не выше +8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скорость северо-восточного ветра при порывах будет достигать 20 метров в секунду.

Ночью в некоторых районах полуострова столбики термометров уйдут в отрицательную зону.

В четверг, 21 ноября, воздух прогреется максимум до +8, на востоке – до +5. Ветер усилится – местами до 27 метров в секунду.

В ночь на пятницу может похолодать до -5. Но днем начнется медленное потепление, и к середине следующей недели дневные температуры вернуться к отметке +12.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.11.19

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