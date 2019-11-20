Дикий кабан устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь

Дикий кабан стал участником ДТП на трассе Ялта – Севастополь.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, авария произошла накануне около 8 часов вечера. Водитель автомобиля «Москвич» налетел на перебегавшего проезжую часть дикого кабана. Удар был такой силы, что «Москвич» перевернулся и вылетел на полосу встречного движения.

В ДТП пострадали два человека. О судьбе кабана не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.11.19

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