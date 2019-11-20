Украина намерена потребовать у России компенсацию за порты Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) потребует у России более 1,24 млрд гривен в качестве компенсации имущества, оставленного в портах Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее АМПУ предоставляло информацию об оставленных на полуострове активах министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно Правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж»,– заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В ведомстве пояснили, что соответствующее письменное уведомление в Правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ в Крыму планируется направить до конца 2019 года.

«Интересы ГП «АМПУ» в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах», – сообщили в администрация морских портов Украины, добавив, что попытка получить компенсацию не означает, что АМПУ признает Крым российским.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.11.19

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