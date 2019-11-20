В Ялте раскритиковали планы градоначальника избавиться от несанкционированной торговли

В Ялте раскритиковали планы главы города справиться несанкционированной торговлей.

Накануне Иван Имгрунт заявил, что город располагает достаточным количеством правоохранительных, контролирующих органов и полномочий у администрации, чтобы решить эту проблему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», искоренить незаконную торговлю в Ялте не могут много лет. Власти периодически ставят перед собой эту задачу и даже отчитываются о ее выполнении, но нелегалов становится только больше.

Новоявленный глава города тоже решил разобраться в этом вопросе: «Появление нелегальной торговой точки сразу бросается в глаза, – говорит Имгрунт. – Но если кто-то так торгует, то я не верю, что они никому не платят. Вопрос – кому?».

Горожане сразу же подсказали, с чего начинать: «Пусть в переходе на Спартаке (район рядом с бывшим кинотеатром «Спратак» в центре Ялты – прим. НД) начнёт борьбу».

«И не просто начнёт. И не просто борется так, как это делают много лет. А начнёт и закончит эту борьбу. И не только на Спартаке. На овощном рынке тоже. Переходы должны быть переходами, а не подпольной торговлей».

«Поставьте людей и посмотрите, кому они платят. И прекратите уже борьбу с нищими стариками! Должно быть стыдно за то, что старики Вашего города вынуждены торговать на улице. А Вы их гоняете. Поставьте ряд лотков для пенсионеров и контролируйте, если так обеспокоены данным вопросом».

«Глава Ялты не стал бы главой, если бы не знал системы. Рассмешили…»

«Интересно, кто дурак? Все знают, а он нет…»

«Да по всему Крыму сколько точек! И главное – без документов снимают в аренду торговое место, имея свой автобус, едут в поле или сад, за наличные деньги покупают и продают, не платя ни копейки в бюджет. И никому ничего не нужно: как было при Украине – и так же при России».

«Озвучьте аренду на рынке, во сколько обходится ИП, в некоторых случаях, патенты... Нет, я этот балаган вдоль тротуаров не одобряю совсем – мне тоже не нравится. Но начинать с создания условий надо (торговцы мусором не в счёт).

«А выяснить, как живут люди, он не хочет?»

«С нетерпением буду ждать результата. Кто же всё-таки?» – прокомментировали горожане в соцсетях.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.11.19

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