В Ростовской области схвачен украинский военный шпион

Оперативники ФСБ РФ задержали в городе Аксай Ростовской области российского военнослужащего за шпионаж в пользу Украины.

Как передат корреспондент РИА «Новый День», об этом доложили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что украинский агент целенаправленно собирал секретные сведения военного характера о расположении воинских частей, перемещении и дислокации военной техники Вооружённых сил России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», – сообщили в ФСБ.

«По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – цитирует ТАСС Центр общественных связей ФСБ.

Против шпиона уже возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

Симферополь, Валентин Карамазов

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