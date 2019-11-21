На Украине пропали материалы и вещдоки по делам Евромайдана

На Украине пропали материалы, а также часть вещественных доказательств по делам Евромайдана. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о пропаже двух томов по одному из дел (в ГПУ до сих пор точно не знают, пропали они или нет), а также уничтожении материалов на электронных носителях.

«У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств – носители информации – повреждены, и ее нельзя восстановить», – сообщил Рябошапка.

Ранее генпрокурор Украина заявлял, что до того, как он вступил в должность, прокуратура в течение пяти лет проводила расследование убийств на Майдане, однако не показала почти никаких результатов.

«Мы потратили 170 млн гривен только на заработную плату прокуроров по этим делам. Они хотели еще 20−25 лет расследовать эти дела», – сказал Рябошапка.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.11.19

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