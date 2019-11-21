Крым снова станет зрительным залом для любителей космических явлений

Крым снова станет наиболее удачной площадкой для наблюдения космических явлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 22 ноября ожидается вспышка активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды (созвездие Единорога).

«22 ноября в 4:50 UTC (7:50 мск) возможно резкое повышение активности потока Альфа-Моноцеротиды до значения 400 ZHR (зенитно-часовое число), – цитирует РИА «Новости» астронома Александра Якушечкина. – Вспышка будет продолжаться всего около 30 минут. Но в силу большой неопределенности исходных данных лучше наблюдать заблаговременно, плюс-минус пять часов».

По его словам, данные о вероятности вспышки основаны на исследованиях специалистов по метеорам Питера Дженискенса и Эско Лийтинена. Наилучшие условия для наблюдения этого астрономического явления будут в Крыму и республиках Северного Кавказа.

Альфа-Моноцеротиды (или Ноябрьские Моноцеротиды) это ежегодный метеорный поток с радиантом в созвездии Единорога. Он проявляет активность с 15-го по 25-е ноября с максимумом 21-22 ноября. Обычно активность потока довольно слаба: от 5 до 10 метеоров в час, но раз в десять лет он дает сильные всплески до 100 и более метеоров в час.

Поток отличается высокой скоростью метеоров, 65 км/с, благодаря чему их вспышки при сгорании в атмосфере могут быть довольно яркими.

Симферополь, Лиана Макоба

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