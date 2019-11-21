Экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Севастополю возбуждено уголовное дело: ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и причинение ущерба в на сумму свыше 3 млн рублей.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что в мае 2016 года действующий на тот момент начальник Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Севастополю заключил с научно-производственным центром государственный контракт на проведение комплексных работ по оснащению специализированного класса подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС в Севастополе, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ СКР по Крыму и Севастополю. – Несмотря на то, что фактически в полном объеме подрядчиком обязательства по контракту исполнены не были, начальник ГУ МЧС России по городу Севастополю, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ и иные документы, послужившие основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика финансовых средств.

Таким образом, бывший руководитель ГУ МЧС России по городу Севастополю причинил своими действиями материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 миллиона рублей.

Преступление было выявлено Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Главным управлением собственной безопасности МЧС России».

Напомним, должность начальника ГУ МЧС России по Севастополю с мая 2015 года по август 2018 года занимал Сергей Клименко.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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