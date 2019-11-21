Центр и исторические места Ялты собираются сделать платными для автомобилистов

Въезд в центр Ялты может стать платным. Кроме того, администрация города рассматривает возможность взимания платы за подъезд к основным достопримечательностям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с автотрафиком в туристической столице Крыма всегда были проблемы. А после открытия Крымского моста, когда большая часть туристов прибыла на полуостров на личном транспорте, улицы города превратились в сплошные пробки и парковки.

Решить проблему собираются за счет введения платы для автомобилистов. Тем, кого такой подход не устроит, предложат альтернативные виды транспорта: например, канатные дороги, число которых собираются увеличить за счет инвесторов. Так же предлагается ввести морское такси и пустить в Ялте трамвай.

Из более реальных предложений: пустить в центре Ялты и популярных курортных поселках электрокары.

Для жилищно-коммунальных служб и обеспечения соцсферы собираются приобрести электромобили. А для того, чтобы доставлять туристов к основным достопримечательностям, рассматривают вариант электробусов, правда эта идея может «разбиться» об узкие южнобережные улочки, по которым электробус просто не проедет.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.11.19

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