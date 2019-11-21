На Украине решили взяться за перевозчиков, доставляющих пассажиров в Крым

Украинские чиновники решили дать подработать крымским перевозчикам: в Генической районной государственной администрации объявили войну водителям, доставляющим украинцев в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднят в рамках обсуждения легализации частных перевозок. Варианты перехода водителей из тени и правовое поле обещали представить до 27 ноября. Но у тех, кто возит пассажиров в Крым, шансов нет, заявил глава Генической администрации Андрей Онищенко.

Возмутившись тем, что некоторые забирают пассажиров с поезда в Новоалексеевке Херсонской области и едут напрямую в Крым, да еще берут оплату в российских рублях, Онищенко подчеркнул: «Такого больше не будет. Шутки кончились, будем реагировать в полной мере».

Правда, не уточнил, как будут реагировать. Однако известно, что к этой работе собираются привлечь батальон «Айдар» и общественное формирование «Аскер».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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