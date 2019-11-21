В Крыму растут показатели распространения бешенства

В Крыму сложилась тревожная ситуация с распространением бешенства: если в 2014 году было зарегистрировано всего 7 случаев, то в 2016 – уже 27, в 2018 – 35. И тенденция к росту сохраняется.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала текущего зафиксировано уже 37 случаев заболевания бешенством у диких и домашних животных. Причем, 5 из них – за последний месяц.

Причиной развития неблагоприятной ситуации в Россельхознадзоре считают недобросовестное отношение к вакцинации животных.

«Факты вспышек, зафиксированные в текущем году, являются следствием ненадлежащей вакцинации в предыдущие годы и свидетельствуют о том, что меры профилактики бешенства в республике являются недостаточными, – отмечают в ведомстве, напоминая: полномочия по проведению вакцинации, как среди диких, так и среди домашних и бродячих животных, возложены на Госкомитет ветеринарии. – На протяжении последних трех лет при проверках ветеринарных лечебниц Крыма выявлялись факты подложной вакцинации животных, в том числе против бешенства. О выявленных фактах информировались правоохранительные органы для принятия мер реагирования. В текущем году уже возбуждено 3 уголовных дела по факту нарушения ветеринарного законодательства в отношении неопределенного количества лиц».

В Госкомветеринарии критику со стороны Россеольхознадзора считают необоснованной и заявляют: число фактов бешенства растет потому, что становится больше животных: «Это не рост – это качество профилактической работы ветеринарной службы».

Отметим, что два ведомства не первый раз обмениваются претензиями, обвиняя друг друга в недобросовестности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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