В Крыму подросток скончался во время урока

В одной из школ Сакского района Крыма во время урока умер десятиклассник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне в селе Охотниково. Факт подтвердили в министерстве образования, науки и молодежи РК.

В ведомстве отметили, что у подростка были проблемы с сердцем. А в последнее время он переживал из-за гибели отца.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 21.11.19

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