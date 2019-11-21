В Крыму подросток скончался во время урока

В одной из школ Сакского района Крыма во время урока умер десятиклассник.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне в селе Охотниково. Факт подтвердили в министерстве образования, науки и молодежи РК.
В ведомстве отметили, что у подростка были проблемы с сердцем. А в последнее время он переживал из-за гибели отца.
Саки, Лиана Макоба
Саки. Другие новости 21.11.19
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