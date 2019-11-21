Украина признала невозможность «закрыться» от российских товаров

Киев не может выстроить непреодолимую «торговую стену» с Москвой. Российские товары по-прежнему занимают огромную долю украинского рынка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его мнению, никакие украинские торговые пошлины и санкции против Москвы, а также ответные российские контрсанкции не приводят к «желаемым результатам» – прекращению любых отношений с «агрессором».

«Вопрос заключается в том, что украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество, не могут возвести непреодолимую торговую стену… Это факт, с которым я живу, – торговля все равно будет существовать», – приводит РИА Новости слова Качки.

Кроме того, сетует чиновник, даже «друзья Украины» в ущерб «Незалежной» недобросовестно пользуются ограничениями Киева против Москвы.

«Есть товары из РФ, которые мы запрещаем как импорт в Украину. И тогда происходит замещение, когда российский товар полностью замещает этот товар на литовском рынке, а литовский производитель идет к нам. На самом деле, в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной», – констатировал Качка и добавил, что взаимные украино-российские торговые ограничения уже достигли своего предела.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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