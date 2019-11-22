В Крыму ветер сорвал крышу со школы

В Джанкое ветер сорвал крышу школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером в школе №7. Кровлю сорвало вместе с балками.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане предполагают, что был сделан некачественный ремонт.

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 22.11.19

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