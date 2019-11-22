Годовщина блэкаута: в Крыму без света остались 82 поселения

82 населенных пунктах Крыма остались без электроснабжения из-за штормового ветра.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУП «Крымэнерго», сильнее всего последствия непогоды проявились в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах, а также в Керчи и Джанкое. Всего отключения зарегистрированы в 18 муниципалитетах. На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения.
Напомним, накануне вечером ветер снес крышу в школе №7 Джанкоя.
Ветреная погода в Крыму сохраняется.
Добавим: 4 года назад, в ночь на 22 ноября 2015 года, Украина начала энергоблокаду Крыма.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 22.11.19
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