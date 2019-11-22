Брата убитой в Крыму Даши Пилипенко отдали матери.

Как уже сообщал «Новый День», семья Пилипенко переехала в Крым из Иваново 2 года назад. Поселились в Раздольненском районе. Некоторое время назад мать 6-летней девочки и 2-летнего мальчика уехала работать в Китай. Поскольку она находилась на грани развода с мужем, детей собиралась взять с собой. Но муж – отец младшего ребенка – их не отдал.

По словам односельчан, мужчина нигде работал, жил на средства супруги, детей бил – из их дома часто слышались крики и детский плач.

11 ноября он забрал детей из детского сада, сообщив, что их не будет до конца ноября по семейным обстоятельствам. На следующий день, по признанию мужчины, он убил девочку, затем расположил тело на заднем сидении автомобиля, рядом усадил сына и поехал в безлюдное место недалеко от дома. Там он закопал тело мертвой падчерицы, после чего отправился с сыном на Украину, но их не пропустили через границу.

Тогда мужчина поехал в полицию и сообщил о пропаже девочки. Заявление сразу же передали в следственный комитет. Был объявлен розыск ребенка. Накануне мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Сегодня стало известно, что органы опеки отдали 2-летнего ребенка матери.

Детский омбудсмен в РК Ирина Клюева считает это решение поспешным:

«С одной стороны, у органов опеки не было возможности не отдать этого ребёнка, потому что мама не является фигурантом уголовного дела и никак не причастна к этой ситуации, – цитирует омбудсмена РИА «Новости». – Но, с другой стороны, не может не возникнуть вопрос – почему всё же так случилось, где была эта мама и правильно ли вернуть ребёнка сразу маме, не понаблюдав за ней, как она работает, где она зарабатывает – дизайнер, менеджер или кто ещё она».

Клюева отметила, что о возможном насилии в семье Пилипенко никто не сообщал – ни соседи, ни работники детского сада, ни врачи.

Отец мальчика сейчас находится под следствием.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.11.19

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