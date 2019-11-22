Разработчики чеченской патриотической соцсети вернули Крым Украине

Разработчики чеченской патриотической соцсети отдали Крым Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мобильное приложение Mylistory разрабатывалось как альтернатива западным соцсетям. В декабре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оно «ни в чем не уступает заморским» и ушел в Mylistory из Facebook и Instagram (его аккаунты в этих соцсетях заблокировали в связи с санкциями).

В июне 2014 года тогда еще временно исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль «За защиту Крыма», подчеркнув, что первой руку помощи протянула Чеченская республика.

Принимая награду, Рамзан Кадыров заявил: «Чечня сделает все, чтобы помочь Крыму возродиться и крепко встать на ноги».

А вот в чеченской сети Mylistory крымcкие населенные пункты отображаются как территория Украины: приложение не показывает их среди российских. Крымские города появятся в поисковой строке, если предварительно указать, что поиск ведется на Украине, обратили внимание «Открытые медиа».

Кроме того, пользователи сети не могут указать в профиле, что живут в российском Крыму. Все крымские населенные пункты автоматически отражаются как украинские.

Разработчик соцсети Магомед Эсханов заявил, что «проглядел» этот момент, и пообещал решить вопрос в ближайшее время.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.11.19

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