В Крым едет ревизор

В Крыму ждут министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по одним данным визит должен состояться на грядущей неделе, по другим – в первой декаде декабря. Главная цель визита – контроль за реализацией проекта по формированию всероссийской детской здравницы.

Напомним, в феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил властям Крыма разработать меры по развитию в Евпатории санаторно-курортных организаций для отдыха и оздоровления детей. Проект собирались представить весной текущего года. Но летом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока разработана лишь концепция, а полный пакет мер должны были представить федеральному правительству в середине октября.

Правительство России готово выделить для создания всероссийской детской здравницы около 15 млрд рублей. Кластер будет состоять из 10 санаториев – 2 южнобережных и 8 евпаторийских.

По словам Аксенова, только на модернизацию 8 государственных санаториев Евпатории, по предварительным подсчетам, нужно 7,5 млрд. Однако ситуация с исполнением федеральной целевой программы такова, что Кремль, похоже, не собирается доверять деньги крымским чиновникам: санатории сначала передадут в федеральную собственность и только потом начнут реализацию проекта.

Симферополь, Лиана Макоба

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