В Киеве призвали побыстрее оформить выход Крыма и Донбасса из Украины

Бесконечные угрозы и требования к России «вернуть Крым и Донбасс» не имеют никакого смысла, так как жители этих территорий ненавидят Украину и никогда не простят Киеву его злодеяний против гражданского населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политик Евгений Балицкий.

По его словам, все разговоры об «особом украинском достоинстве» вызывают лишь глубокое презрение в Крыму и Донбассе.

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста. А если даже в сепаратиста – это все равно украинец с украинским паспортом.

К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Все эти минские форматы, все что происходит – это все оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать: «Еще немножко, и мы тут решим».

Главное, чтобы был мир. То, что разводят войска – это хорошо, чтоб друг друга хотя бы не убивали, потому что уже не вернется никакой Донбасс, забудьте.

Я разговариваю в Крыму очень часто с людьми, которые приехали из ЛНР и ДНР. Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся. Все, забудьте.

И только надо быстрее закончить и оформить это мероприятие, чтобы это было в рамках украинского законодательства. Все остальное – это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести нас к тому, что «у вас в холодильнике нет хлеба – это нормально», – приводит «ПолитНавигатор» слова экс-депутата Верховной рады.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.11.19

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