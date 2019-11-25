В Севастополе отказываются лечить инвалида с крымской пропиской. В Симферополе тоже

В Севастополе отказываются госпитализировать женщину-инвалида, мучающуюся сильными болями. Около месяца общественники и социальная служба добиваются, чтобы женщину прооперировали. Но в больницу ее не принимают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два года назад жительницу Симферопольского района Наталью Тихолиз сбила машина. Она получила множественные переломы. Поскольку медицинскую помощь ей не оказали, берцовая кость левой ноги срослась неправильно. В результате женщина не может ходить и страдает от болевого синдрома.

Однажды ее нашли на скамейке возле одной из севастопольских больниц. Общественники определили ее в приют «Теремок» и обратились в социальную службу. Женщине восстановили паспорт и оформили полис ОМС. Выяснилось, что она прописана в Симферопольском районе РК. Но по этому адресу сейчас живет вдова ее бывшего мужа. А Наталье Тихолиз жить негде.

Как она попала в Севастополь, никто не знает – сама женщина очень плохо говорит, разобрать ее речь практически невозможно. Севастопольские больницы принимать ее отказываются: женщине нужна операция, которая компенсируется их городского бюджета, но она не прописана в Севастополе.

В ГКУ РК «Симферопольский дом БОМЖ» в конце октября обещали решить вопрос с госпитализацией Натальи в больницу имени Семашко. Но прошел почти месяц, а дело с мертвой точки не сдвинулось. Симферопольские чиновники хотят, чтобы специализированная служба по работе с бездомными в Севастополе должна помочь Тихолиз пройти медицинскую комиссию и оформить инвалидность. И только после этого женщину пристроят в один из крымских интернатов для людей, потерявших трудоспособность, и уже потом поставят в очередь на плановую операцию.

Процедура растянется на несколько месяцев, а состояние крымчанки ухудшается и до госпитализации она рискует не дожить.

«Несмотря на то, что женщина имеет все российские документы, прооперировать Наталью в Севастополе не могут, а в Крым ее не забирают, – цитирует КП-Крым основателя волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасию Макееву. – Сейчас она пьет пачками обезболивающие, но они ей не помогают. Наталья буквально орет от боли и мочится кровью. Я просто боюсь, что от нас она уедет в морг. Все что сейчас нужно – операция, которую Наталье придется еще долго ждать из-за волокиты с оформлением инвалидности. Хотя ее спокойно могли бы госпитализировать в крымскую больницу и оформлять инвалидность параллельно».

Севастополь, Лиана Макоба

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