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Понедельник, 25 ноября 2019, 13:58 мск

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Крымских чиновников обязали реагировать на анонимки

Крымских чиновников обязали реагировать на анонимные жалобы. Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Нежелание заявителя представить информацию о себе не является основанием для не рассмотрения вопроса по существу, если: информация от граждан содержит достаточно сведений о сути вопроса и его решение возможно без получения данных о заявителе и/или в отсутствие непосредственного участия заявителя;.информация от граждан содержит достаточно сведений о нарушении, произошедшем в публичном месте и затрагивающем права и законные интересы неопределенного круга лиц», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обрабатывать поступившую от граждан информацию должен аппарат Совета министров Крыма, а также назначенные должностные лица. Они обязаны устанавливать срок рассмотрения вопроса и, в случае необходимости, связываться с заявителем для уточнения информации и несут персональную ответственность за «формальное отношение к рассмотрению информации от граждан» и «непредставление необходимой информации в установленные сроки».

Каждое обращение должно регистрироваться в течение одного рабочего дня – заполняется контрольная карточка, в которой указываются данные о заявителе, суть вопроса, срок исполнения. На решение вопроса отводится до 3 дней. Продлить срок можно только в соответствии с резолюцией главы Крыма.

Согласно распоряжению, уполномоченные лица должны ежедневно мониторить информацию, поступившую от граждан, в том числе и в соцсетях, а о результатах рассмотрения информировать главу Крыма. Ход работы с обращениями и информацией от граждан должен контролироваться еженедельно.

Симферополь, Лиана Макоба

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