В Крыму собираются ввести льготные тарифы для пригородных железнодорожных перевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена ввести льготный железнодорожный тариф для пригородных перевозок в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если предложение ведомства будет одобрено, то с 1 января 2020 года коэффициента к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, на полуострове составит 0,01.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в конце декабря планируется начать железнодорожное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив. Помимо поездов дальнего следования, предполагается пустить на полуостров и электрички из Краснодарского.

Сейчас из столицы Крыма электрички ходят в Севастополь, Джанкой и Евпаторию. Кроме того, налажено пригородное железнодорожное сообщение из Керчи в Джанкой и Феодосию, а также между Феодосией и Армянском.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.11.19

Крымских чиновников обязали реагировать на анонимки. / Главы Крыма и Севастополя получили «черную метку». / Крым созывает международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»