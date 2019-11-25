Премьер Финляндии шантажировал Медведева «украинским вопросом»

Нормализация отношений между Россией и ЕС невозможна без урегулирования конфликта на Украине. А «ключевая роль» в этом урегулировании принадлежит Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Москве в ходе совместной пресс-конференции с россиийским премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил глава правительства Финляндии Антти Ринне.

«Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта на Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС», – приводит слова Ринне ТАСС.

Вместе с тем, Ринне признал, что сторонам конфликта предстоит ещё «пройти долгий путь», а в качестве «бонуса» за «конструктивное поведение» в будущем пригласил Россию в Коалицию министров финансов по изменению климата.

«Я пригласил Россию в коалицию министров финансов по климату... Мы можем многого достигнуть по вопросам экологии, если будем действовать вместе», – соблазнял Медведева Ринне.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не считает себя участником гражданского конфликта на Украине и является таким же гарантом урегулирования, как Германия и Франция.

Кроме того, главную вину в государственном перевороте 2014 года в Киеве и последовавших за этим событиях Россия возлагает на Евросоюз и США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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