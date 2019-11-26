Крымские чиновники с мизерными зарплатами отдыхают на дорогущих курортах

Крымские чиновники жалуются на мизерные зарплаты, но отдыхают на дорогущих курортах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после муниципальных выборов в Гвардейском сельском поселении, успешно переизбрав на должность председателя сельсовета Игоря Чичкина, совмещающего это кресло с местом главы администрации поселения, но забывающего вносить в декларацию о доходах необходимые сведения, 20% сотрудников сельской администрации отправились отдыхать. На море. Средиземное.

Среди курортников были как руководящие работники, так и рядовые специалисты, в том числе и близкие родственники одного из действующих гвардейских депутатов.

Уставшие на выборах чиновники отдыхали в одном из лучших турецких отелей «Adam&Eve – Adults Only Hotel 5*», в котором стоимость номера за 12 ночей на одного человека составляется от 330 тысяч рублей, уточняет telegram-канал «Крымский Алгоритм» и добавляет: «Все бы ничего, только официальный ежегодный доход указанных чиновников, согласно их декларациям за 2018 год оставил от 400 тыс до 800 тыс рублей, а потратили они за две недели более 300 тысрублей на каждого!»

РИА «Новый День» отправил запрос в администрацию Гвардейского сельского поселения с целью уточнить имена и должности любителей дорогостоящего отдыха, а также источники финансирования этой поездки.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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